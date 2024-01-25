Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 22:05
Cte görevde yükselme 2024
Merhaba arkadaşlar .2024 yılı veya sonrası icin görevde yükselme ne zaman acılır.Nerden takibini yapabilirim? Bilen cevaplarsa sevinirim.

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