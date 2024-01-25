KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ocak 2024 22:19
Önemli olan hizmet sınıfı

teknik hizmet vs gih karşılaştırması

alın farkı görün

th https://www.memurlar.net/maas/muhendis/?action=salary&advanced=&Salary_Condition=&Salary_Degree=8&Salary_Grade=2&Salary_Day=25&Salary_Month=6&Salary_Year=2023&Salary_TotalYears=1&Salary_MaritalStatus=1&Salary_PartnerStatus=working&Salary_Toddlers=0&Salary_Children=0&Salary_Toddlers_Disabled=0&Salary_Children_Disabled=0&Salary_UnionMember=2&Salary_Location_City=26&Salary_Location_County=128&Salary_LanguageA1=0&Salary_LanguageA2=0&Salary_LanguageB=0&Salary_LanguageC=0&Salary_DisabledLevel=0&Salary_Bes=true&Salary_BesIndicator=3&Salary_Ilksan=false&Salary_Polsan=false&Salary_Bail=false&Salary_DaysWithReport=&Salary_R_Degree=&Salary_R_Grade=&Salary_P_Date=2024-01-15&Salary_P_Degree=&Salary_P_Grade=&Salary_Tax=&Salary_Sdt=&Salary_Date=2024-01-15

gih : https://www.memurlar.net/maas/memur/?action=salary&advanced=&Salary_Condition=%D6nlisans+veya+Lisans+Mezunu&Salary_Degree=8&Salary_Grade=2&Salary_Day=25&Salary_Month=6&Salary_Year=2023&Salary_TotalYears=1&Salary_MaritalStatus=1&Salary_PartnerStatus=working&Salary_Toddlers=0&Salary_Children=0&Salary_Toddlers_Disabled=0&Salary_Children_Disabled=0&Salary_UnionMember=2&Salary_Location_City=26&Salary_Location_County=128&Salary_LanguageA1=0&Salary_LanguageA2=0&Salary_LanguageB=0&Salary_LanguageC=0&Salary_DisabledLevel=0&Salary_Bes=true&Salary_BesIndicator=3&Salary_Ilksan=false&Salary_Polsan=false&Salary_Bail=false&Salary_DaysWithReport=&Salary_R_Degree=&Salary_R_Grade=&Salary_P_Date=2024-01-15&Salary_P_Degree=&Salary_P_Grade=&Salary_Tax=&Salary_Sdt=&Salary_Date=2024-01-15

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