KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Ocak 2024 23:04
Milli eğitim bakanlığı 3173 tercihi

Sevgili dostlar milli eğitim bakanlığının tercihinin bitmesine son 1 saat muhasebeci arkadaşlar bilindiği gibi 10 kişi bizden alıyordu.puan siralamasi yapalim bilindiği üzere 3173 74-75 bandında.3173 tercihi veren arkadaşlar puanınızı yazın bir sıralama yapalım benim 74.10

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