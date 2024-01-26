KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


26 Ocak 2024 00:31
Arkadaşlar küçük bir sorum olacaktı bilenler ve yorum yapmak isteyenler için

Arkadaşlar ben yeni polisim.. kiyafetlerim de bugün geldi, ancak Emniyet tarafından verilen kışlık pantolonum beden olarak küçük geldi, ne yapmam gerekiyor bilgisi olan var mı?

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