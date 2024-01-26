Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2024 00:31
Melbusat beden değişikliği nasıl yapılır

Arkadaşlar ben yeni polisim.. kiyafetlerim de bugün geldi, ancak Emniyet tarafından verilen kışlık pantolonum beden olarak küçük geldi, ne yapmam gerekiyor bilgisi olan var mı?

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