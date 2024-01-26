İşe Hiç Gelmeyen Hekim

Hastanemizde kadın bir hekim var. 4-5 yıl önce doğum zamanı izin alıp gitmiş. Gidiş o gidiş. O günden beri 1 gün bile işe gelmedi. Sürekli rapor heyet izin vs alıyor. Başhekim de çok yakın arkadaşı. Sözünü ettiğimizde herşey usulüne uygun kurcalamayın bu konuyu diyor. Hem her ay devletin parasını alıyor hem de kadroyu işgal ederek hastane işlerinin aksamasına sebep oluyor. Kendi de sürekli eşinin özel muayenehanesinde çalışıyor. Şimdi bu durumda ne yapmak lazım. Dilekçe versem veya cimere şikayet etsem bir şekilde örtbas edecekler. Yokmudur bu işin bir yolu? Yada kurcaladığımda zararlı çıkan ben mi olurum?

Hastanemizde kadın bir hekim var. 4-5 yıl önce doğum zamanı izin alıp gitmiş. Gidiş o gidiş. O günden beri 1 gün bile işe gelmedi. Sürekli rapor heyet izin vs alıyor. Başhekim de çok yakın arkadaşı. Sözünü ettiğimizde herşey usulüne uygun kurcalamayın bu konuyu diyor. Hem her ay devletin parasını alıyor hem de kadroyu işgal ederek hastane işlerinin aksamasına sebep oluyor. Kendi de sürekli eşinin özel muayenehanesinde çalışıyor. Şimdi bu durumda ne yapmak lazım. Dilekçe versem veya cimere şikayet etsem bir şekilde örtbas edecekler. Yokmudur bu işin bir yolu? Yada kurcaladığımda zararlı çıkan ben mi olurum?