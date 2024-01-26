Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 02:22
hagb memuriyete engel midir
17 yaşımdayken instagramdan arkadaşıma gönderdiğim bir video müsthcen görüntü diye geçen temmuz ayında yargılandım habg kararı verdiler 3 yıl denetimli serbestlik sağlıktan atanırsam güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi

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