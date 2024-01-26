KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Ocak 2024 02:38
kazai rüşt ve kpss hakkında yardım?

merhaba arkadaşlar ben kpssye girmeyi düşünen 16 yaşında bir bireyim bu sene girip 1 sene sonda çalışmaya başlamak istiyorum kazai rüşt yasasından yararlanarak ama 11. sınıfım ve fen lisesine gidiyorum kazai rüşt için meslek lisesi şart mı? ne yapabilirim?

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