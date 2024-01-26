Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2024 07:57
4 B den kadroya geçiş sürecinde kimler hangi ünvandan hangi unvanlı memur kadrolarına geçiş yaptı ?
Arkadaşlar merhaba benim aklıma takılan olay şu Büro Personeli olarak geçen sene kadroya geçenlerden herkes memur kadrosuna mı direkt geçiş yaptı yoksa Büro Personeli olup Bilgisayar İşletmenligi alan var mı bu süreçte sizler hangi kadrolara geçiş yaptınız şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Büyükşehir tazminatıOcak ayı enflasyonu tahmininiz?2024 Ocak maaşlarımızı yazalımTüm şehirlerde çalışan memurlara zam verilmelidir...Kredi Kartlarına Düzenleme!Memura Büyükşehir tazminatı ve Kira yardımı yapılacakTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Temmuz 2005te 35 yıl hizmeti olan bir mühendisin emekli ikramiyesi 468 lot Siemens hissesi ediyordu.

Sözlük

Aile olmak 2 Geçmişe dair en çok özlediğiniz şeyler 4 atacama çölü 1 bandwidth throttling 1 bilim 1 gün batımı 2 Editörden arkadaşlık teklifi almak 26 Bargamotlu çay 5 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 5 pieta 1

Son Haberler

9 ilde 'Sibergöz-18' operasyonu: 28 gözaltıSaadet Partisi'nin İBB adayı Birol Aydın olduKargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyorAfetler için su stoklanacakYeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı