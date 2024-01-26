4 B den kadroya geçiş sürecinde kimler hangi ünvandan hangi unvanlı memur kadrolarına geçiş yaptı ?

Arkadaşlar merhaba benim aklıma takılan olay şu Büro Personeli olarak geçen sene kadroya geçenlerden herkes memur kadrosuna mı direkt geçiş yaptı yoksa Büro Personeli olup Bilgisayar İşletmenligi alan var mı bu süreçte sizler hangi kadrolara geçiş yaptınız şimdiden teşekkürler

Arkadaşlar merhaba benim aklıma takılan olay şu Büro Personeli olarak geçen sene kadroya geçenlerden herkes memur kadrosuna mı direkt geçiş yaptı yoksa Büro Personeli olup Bilgisayar İşletmenligi alan var mı bu süreçte sizler hangi kadrolara geçiş yaptınız şimdiden teşekkürler