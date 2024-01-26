Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 08:50
istifa
4b li destek personeli iken istifa ettim bir yıl sonunda kpss sınavına girip sağlık bakanlığına veya üniversite hastanesine atanabilirmiyim bir sıkıntı oluşurmu kurum almamazlık yaparmı lütfen cevap verin

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