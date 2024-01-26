Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ocak 2024 09:10
Maaş Farkı

2012 Ocak ayında maaş farkı verilmiş miydi arkadaşlar


kykdr
Aday Memur
26 Ocak 2024 10:43
maaş zammı oluştuysa ve 1 ocaktan itibaren geçerli ise 14 günlük fark oluşur
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