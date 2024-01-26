özelleşmenin gerekliliği

Özelleşme gereklidir. Siyasallaşmanın, adaletsizliğin önüne geçmek için

Özelleşme, devlete ihanet değildir. Devlet yapılanmasını ayakta tutan alınan vergilerdir. Bu vergilerin ve sonrasında mali dağıtımın ne kadar halka, topluma indiğine bakalım.

Devlet kontrol etmelidir. Devlet süt et satmamalıdır. Fakir halk devletin yanlış yönetiminin sorunudur. Fakir halka şükret dua et bak sana sadaka veriyom diyemez devleti yöneten.

Özelleştirme ile devlet ağırlıklarını atacaktır.

devlet sağlıkta özelleşti her şeyde özelleşebilir cemaat tarikat gibi tek eksenli ya da fetö gibi cia kökenli olabilecek yapılanmaların önüne ancak denetim ile geçilebilir.

Her konuda özelleşmeyi destekliyorum çünkü halkın yönetimi kime emanet edeceğini kestiremiyorum.

Devlet küçülmeli ki soygun hırsızlık gasp yetim hakkına tecavüz az olsun!