Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2024 10:14
Kolluk gözetim komisyonu
Arkadaşlar bir kağıt geldi bana kağıtta şöyle yazıyor. İl emniyet müdürlüğünce 2024/11 araştırma gerekirse soruşturma onayı ile başlatılan işlemler 6713 sayılı kolluk gözetim komisyonu kurulması ....valilik kolluk şikayet bürosu merkezi kayıt sistemine ..... kayıt numarası ile kaydedilmiştir.Yapılan işlemlerin tamamlanması ile tarafınıza bilgi verilecektir. bu konuda bilgisi olan daha önce yaşayan varsa bilg verirse çok sevinirim

Aslangiray333
Aday Memur
26 Ocak 2024 11:46

Banada kurumsal e posta üzerinden geldi.


alemdar1990
Aday Memur
26 Ocak 2024 11:47
İçeriğini sorma imkanınınız oldu mu neymiş acaba
Aslangiray333, 5 dk. önce

Banada kurumsal e posta üzerinden geldi.

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