Arkadaşlar bir kağıt geldi bana kağıtta şöyle yazıyor. İl emniyet müdürlüğünce 2024/11 araştırma gerekirse soruşturma onayı ile başlatılan işlemler 6713 sayılı kolluk gözetim komisyonu kurulması ....valilik kolluk şikayet bürosu merkezi kayıt sistemine ..... kayıt numarası ile kaydedilmiştir.Yapılan işlemlerin tamamlanması ile tarafınıza bilgi verilecektir. bu konuda bilgisi olan daha önce yaşayan varsa bilg verirse çok sevinirim

Arkadaşlar bir kağıt geldi bana kağıtta şöyle yazıyor. İl emniyet müdürlüğünce 2024/11 araştırma gerekirse soruşturma onayı ile başlatılan işlemler 6713 sayılı kolluk gözetim komisyonu kurulması ....valilik kolluk şikayet bürosu merkezi kayıt sistemine ..... kayıt numarası ile kaydedilmiştir.Yapılan işlemlerin tamamlanması ile tarafınıza bilgi verilecektir. bu konuda bilgisi olan daha önce yaşayan varsa bilg verirse çok sevinirim