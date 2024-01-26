Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2024 10:18
Kamu işçisi ocakta neden 2 maaş ikramiye alıyor

Sebep?


cesxa
Memur
26 Ocak 2024 11:09

Daha çabuk vergiye girsin diye


Kpsbirincisi
Genel Müdür
26 Ocak 2024 11:23

Memurlar hasetinden çatlasın diye.

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