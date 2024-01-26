Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ocak 2024 10:46
Merhabalar , Maaş Farkları Hakkında

Arkadaşlar tekrardan merhabalar , ben yeni atandım. Şu anda aday öğretmenim ve ilçe milli egitim emrindeyim ve bir okulda öğretmenlik görevimi icra etmekteyim. Bilmediğim için soruyorum yanlış anlamayın. Okulumuzda ki kadrolu öğretmen arkadaşların maaş farkları yatarken bizim maaş farklarımiz 26 Ocak olmasına rağmen yatmadı. Bu normal mi ? Bunun için bir yeri de arayıp sormak istemiyorum. Tecrübeli hocalarıma sorayım dedim.


braveheart1234
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 10:49
Sözleşmeşiysen yatış tarihi farklı olabilir. Ek ders vs de farklı günler de yatabiliyor sözleşmelilerde.

MstafaDgN
Aday Memur
26 Ocak 2024 10:55

Evet sozlesmeliyim hocam

braveheart1234, 1 saat önce
Sözleşmeşiysen yatış tarihi farklı olabilir. Ek ders vs de farklı günler de yatabiliyor sözleşmelilerde.
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