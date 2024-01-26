KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Ocak 2024 11:05
kültür bakanlïğïnda tekniker olmak
arkadaşlar kültür bakanlığında çalışan tekniker arkadaşlar varsa bir kaç soru sorucam

Çok Yazılan Konular

2024/3 Milli Eğitim Bakanlığı Tercih KılavuzuGazi Üniversitesi yedek sonuçları açıklandı.HAGB Memuriyete engel mi?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.HAGB memuriyete engel mi?Kazai rüşt ve KPSS hakkında yardım?TTK 3261 maden teknikeri KPSS atamaKültür ve Turizm BakanlığıTürkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük Haklarıİş makinesi sürücüsü

Sözlük

40 lı yaşlardaki kadınlar 9 kibir 1 skimpflasyon 3 farzımuhal 2 gaffar okkan 1 en yakın arkadaşa aşık olmak 2 lavuk 3 sanal kumar bağımlılığı 12 menemen 3 uyarı 2

Son Haberler

Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2023'te yaklaşık 1 milyon arttıGabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdıBelediyede işçiyken, başkan adayı olduEmekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler hayata geçirilecekGayrettepe-Kağıthane Metro Hattı pazartesi günü hizmete girecek

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı