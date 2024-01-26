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Editörler : alex 10


26 Ocak 2024 11:09
Süper Lig Tahmin Yarışması 23. Hafta

Maç Başlangıcı 27 Ocak 2024 Saat: 16:00

Alanya-Pendik

Adana demir-Hatay

Konya-Başakşehir

Karagümrük-Rize

Sivas-Beşiktaş

Fenerbahçe-Ankaragücü

Kayseri-Antalya

İstanbul-Samsun

Galatasaray-Gaziantep

Trabzon-Kasımpaşa

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