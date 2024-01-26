Sözleşmeli personel askerliğin yıllık izne sayılması

Merhaba. Sözleşmeli zabıt katibi olarak atandım. 2020 de 6 ay askerlik yapmıştım. Birkaç yerde zorunlu askerlik hizmetinin yıllık izin hakkının erkene çekmek için yeterli olduğu yazıyordu. Bakanlığın mütalasında kadrolu personelin askerlik hizmetini yıllık izne saydırabileceği yazıyor fakat sözleşmeli personelin böyle bir hakkı yoktur yazmışlar. Bu konuda bilgisi olan var mı? Bu hususta hakkımız varsa elinde örnek dilekçe olan paylaşabilir mi? değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Merhaba. Sözleşmeli zabıt katibi olarak atandım. 2020 de 6 ay askerlik yapmıştım. Birkaç yerde zorunlu askerlik hizmetinin yıllık izin hakkının erkene çekmek için yeterli olduğu yazıyordu. Bakanlığın mütalasında kadrolu personelin askerlik hizmetini yıllık izne saydırabileceği yazıyor fakat sözleşmeli personelin böyle bir hakkı yoktur yazmışlar. Bu konuda bilgisi olan var mı? Bu hususta hakkımız varsa elinde örnek dilekçe olan paylaşabilir mi? değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.