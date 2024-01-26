KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2024 11:28
GSB Gençlik Çalışanı Sonuçları

Kim kaç puanla nereye atandı acaba yazabilir misiniz? Tabi daha açıklanmadı ama hissediyorum bugün açıklanacak.

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