Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


26 Ocak 2024 11:35
Burası evlilik forumu mu?

Bu nedir arkadaş yav bir sürü mrb, slm, nasılsın, tanışalım mı mesajları geliyor. Kadın değilim. Nicki değiştirebiliyor muyuz adımı yazayım. Abazalar dolmuş. Hep mi böyledi yoksa yeni mi böyle oldu anlamadım ki...

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