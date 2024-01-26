ACK 131'den Zimmet Suçu İddiası

merhabalar,kurumum tarafından ack 131'e itafla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık dosya incelemesi sonra hakkımda zimmet suçu oluşturulduğu kanaati ile asliye ceza mahkemesine dava açtı.

Asliye Ceza Mahkemeside olayın zimmet suçuna girdiğini değerlendirmesi ile dosyanı ağır ceza mahkesi tarafından kovuşturulma yapılması kararı vermiştir. Suç olarak Askeri Ceza Kanuna 131'e binaen birlik kilerinden ayçiçek yağı,kadayıf tatlısı ve baharat gösterilmiştir. Olayla ilgili yapılan idari tahkikak sonrası bazı er'lerin ifadesi neticesinde olayın gerçekleştiği kanaatine varılmıştır. İdari tahkikak sonrası depo sayımı yapılmış eksik malzeme tespit edilmemiştir.

idari tahkikat sonrası amir ile yapılan görüşme de bahsi geçen malzemelerin toplam değerinin ancak 2000/3000 TL olduğu bildirilmiştir. Konunun kısa özetini anlatmaya çalıştım. Konu ile alakalı herhangi bir görüntü kamera kaydı vs. yok, eksik olarak tespit edilen malzeme yok.

Durumu kısaca özetlemeye çalıştım,dosyanın ağır ceza mahkemesine gitmesi durumda nasıl bir sonuç çıkar? Siz değerl büyüklerimden ve tecrübelerine ihtiyacım var.

13 yıllık Memuriyetimin yanmaması için ne yapmam lazım şmdiden teşekkürler