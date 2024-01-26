Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2024 11:53
Hizmetli Memurluktan Mühendisliğe
Merhabalar Kamuda hizmetli memur olarak atandıktan sonra bilgisayar mühendisliğine geçiş yapabilir miyim? Ünvan değişikliği ile mi oluyor şartları nedir bilenler yazabilir mi?

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