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Editörler : Lanet


26 Ocak 2024 12:09
carrefurdan aldığım xiaomi robot süpürgenin ( teknik servisi mieko olan ) ankarada teknik servisi yo

..mieko 850 numaralı telefona cevap veren yok. Allah düşürmesin.

diğer genpa evopone robot süpürgeyi tamir etmiyorlar


hertai
Aday Memur
26 Ocak 2024 12:09

carrefurdan aldığım xiaomi robot süpürgenin ( teknik servisi mieko olan ) ankarada teknik servisi yok

..mieko 850 numaralı telefona cevap veren yok. Allah düşürmesin.

diğer genpa evopone robot süpürgeyi tamir etmiyorlar


efsane ahtapot2
Memur
26 Ocak 2024 12:18

fiyasko


hertai
Aday Memur
26 Ocak 2024 12:25

mieko 850 numaralı telefonu asla açmıyor


teleteleskop
Memur
26 Ocak 2024 12:32

vay canına

Toplam 4 mesaj

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