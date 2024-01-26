Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


26 Ocak 2024 12:11
carrefourdan aldığım xiaomi robot süpürgenin ( teknik servisi mieko ) ankarada teknik servisi yok

850 numaralı telefonu açmıyor ve robot süpğürgeyi parayla bile evofoni ve genpa tamir etmiyor


hertai
Aday Memur
26 Ocak 2024 12:12

üzücü


efsane ahtapot2
Memur
26 Ocak 2024 12:18

fiyasko


hertai
Aday Memur
26 Ocak 2024 12:25

mieko 850 numaralı telefonu asla açmıyor


teleteleskop
Memur
26 Ocak 2024 12:31

vay canına

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKelime OyunuGibisinAşırma olan kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeÜreme sorunsalı. carrefourdan aldığım xiaomi robot süpürgenin ( teknik servisi mieko ) ankarada teknik servisi yokRenkler ve IslıklarŞeddeli eşek

Sözlük

kısırlaştırma 1 Editör 4 Kardelenhuzur 14 ihtiras para mevki 1 kiralık katil 4 vasat 2 Sabah uykusu 3 fakir 1 kul hakkı 5 yazım ve mantık hatalarını gördükçe ağlayasım geliyor 2

Son Haberler

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli yakalandıBakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuzTarım Bakanlığı'na 7 bin personel alımı ne zaman yapılacak?Kadınlar erkeğin soyadını almak zorunda kalmayacakAtamayı yapıp göreve başlatmama yargı kararını uygulamama anlamın gelir

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı