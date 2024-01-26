Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 12:37
cte sağlık memuru

Merhaba, sağlık memuru olarak cte de çalışıyorum. 8-5 çalışıyorum. 5 gün haftaiçi raporluydum. normalde ct pazar işe gitmiyorum fakat 7/24 çalışma esasına göre çalıştığımız raporda ct çalışır gözüktüğü için cumartesi işe gelmem gerektiği söylendi. Mevzuat ya da yönetmeliği nerden bulabilirim nasıl yol izlemeliyim ?

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