Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2024 12:48
muhendis kadrosuna atanabilme

Üniversitenin Mühendislik bölümünden mezunum.1988 yılında kamuda GİH sınıfında Memur olarak göreve başladım. Yıllar içerisinde görevde yükselerek İl Müdürlüğü kadrosuna kadar yükseldim. 2014 yılında çalıştığım kurumun yeniden yapılanması nedeniyle araştırmacı kadrosuna atanmış sayıldım.

Sorum şu: Teknik hizmetler sınıfında hiç çalışmamış olmama rağmen, Mühendislik diplomamın varlığı, kurumda çalışan mühendislerin hiyerarşik olarak amiri konumunda daha üst görevde bulunmam nedeniyle ünvan değişikliği sınavına girmeden Mühendis kadrosuna atanmam mümkün müdür. Emeklilik sırasında Mühendis ek göstergesinden mi yoksa şu andaki müktesep üzerinden mi emekli olurum.


trsalgado
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 13:51

hangi bakanlık ise onun görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine bakmalısınız, örneğin kendi alanında doktora yapmış bir mühendis ünvan değişikliği sınavını beklemeden mühendis kadrosunu alabilir diye yazan bakanlık var, yönetmeliği bakmakta fayda var

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