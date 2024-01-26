KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


26 Ocak 2024 13:10
sekerbank gise yetkilisi

Arkadaşlar merhaba , Şekerbank Kariyer.Net üzerinden bana ulaştı Gişe yetkilisi için online sınav gönderdi sınavı çözdüm geçmişim bir gün sonra çalışacağım şube müdürü aradı ve operasyondan bir hanımefendi ve şube müdürü ile yüz yüze mülakat yaptık onu da geçtim ismim gönderildi ardından İK online mülakat yaptı o da güzel geçti ama olumlu olumsuz bir şey yok daha süreç nasıl ilerler işim olmuş mudur tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilir mi

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