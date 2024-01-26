Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 14:45
Kadro Tahsisi Yapılmayan İlçe Müdürlüğüne Naklen Atanma

Merhabalar Değerli Forum Üyeleri.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere kadro tahsisi yapılmayan yani norm kadro verilmeyen bir ilçe müdürlüğüne vali imzasıyla naklen tayin edildim.

Kadrosuz memur çalıştırılamaz vs diye yorumlar yazmayın lütfen.

Konuyla ilgili elbette kadro yoksa atama ve nakil yapılamaz. Ancak yarım akıllı kurumum beni maalesef naklen tayin etti. Hukuk aleminde var gibi ama yok olan bir görev yeri değişikliği...

Neler yapabilirim.

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