KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2024 14:49
Mülakatların Ankara da olma sorunsalı

Gsb için Ankara'ya gidilecek.Kültür Turizm için Ankara,Ticaret iin Ankara,Sağlık için Ankara...

Keşke herkes bulunduğu şehirde mülakat olabilse.Ankara dan mülakattan dönüp tekrar Ankara ya mülakata giden Antepteki,Urfadaki,Ağrı daki,İzmirdeki,İstanbuldaki öğrencinin zaten maddi durumu iyi değil bir de orada kalacak,yiyecek ücreti tonla para...Yazık değil mi bu vatanın çocuklarına.Başkasının çocuğu mu bunlar? Sizin evlatlarınız değil mi?El üstünde tutulmaları için illa sizin çıkarınıza hizmet etmiş,şehit olmuş olması mı gerek değer görmeleri için? Hayır bir de şeffaflık yok.Puan sıralaması tamam okey de nerde yayınladınız başvuranların sıralamasını? Tüm başvuranların sıralamasını da yayınlasalar...Örnek İstanbul a 100 kişi başvurdu.Yayınlayın hepsinin puan sıralamasını.Biz buna buna göre çağırdık bakın ilk 20 de deyin.Bana mülakatla kabul edilmiş kişilerin puanlarını yayınlamasının ne faydası var?Önemli olan mülakata çağırılmadan önceki sıralama...


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 14:53

Son ticaret alımına mülakat yüzünden başvurmadım allahtan başvurduklarımda mülakat yok


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 14:55

Ama ben en çok şahsen başvuru olayına ayar oluyorum büro personeli ararken


SonsuzRuh
Aday Memur
26 Ocak 2024 15:15

Tek il tercih hakkı var.

95-94-93 almış 15 kişi düşün 5 i de Ankara ya başvurdu yerleşti.

82-83-84 almış 9 kişi de İzmir e başvurdu.

İzmir deki 3 kişi alındı.Ankara'daki 5 kişi alındı.

Ankara da 93 ile yerleşemediler.

İzmir'de 83-84 ile yerleştiler.

Şimdi soru şu: Cumh. insan kaynakları ofisi mottosu gereği daha adil alım için başvuruları kendi sistemi üzerinden yapıyor.En baştan adil mi? Hani olay şeye döndü.Survivordayız.Halkalara asılı yarışıyoruz.Turabi,Ogeday,Seda nın olduğu takım başarısız.Ersin,Yağmur,Sercan başarılı.Yarışmayı kazanabilmek için Ersin in kilosunun düşüklüğünün artısı kadar şanslı olabilmen lazım.Resmen bahis oynatıyorlar.Piyango çıkarsa her ay en az 35 K para.Ama tüpçüden değil.

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Son ticaret alımına mülakat yüzünden başvurmadım allahtan başvurduklarımda mülakat yok


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 15:23

Hala sinirim geçmedi Gsb büro da Ispartaya 74 puan ile atandılar adamlar nerdeyse 1 yıllık devlet memuru. Nerden bileyim hangi il kaç ile kapatacak 5 il hakkı olsa neyse en azından. Ya tutarsa diye bildiğin iddia oynuyoruz gider Şırnak yazarım 76.74 puan ile gelmez gidip Muğla yazmam gider 75 ile kapatır gel de delirme mesela bunlarda da öyle bi durum olursa ;)

SonsuzRuh, 2 saat önce

Tek il tercih hakkı var.

95-94-93 almış 15 kişi düşün 5 i de Ankara ya başvurdu yerleşti.

82-83-84 almış 9 kişi de İzmir e başvurdu.

İzmir deki 3 kişi alındı.Ankara'daki 5 kişi alındı.

Ankara da 93 ile yerleşemediler.

İzmir'de 83-84 ile yerleştiler.

Şimdi soru şu: Cumh. insan kaynakları ofisi mottosu gereği daha adil alım için başvuruları kendi sistemi üzerinden yapıyor.En baştan adil mi? Hani olay şeye döndü.Survivordayız.Halkalara asılı yarışıyoruz.Turabi,Ogeday,Seda nın olduğu takım başarısız.Ersin,Yağmur,Sercan başarılı.Yarışmayı kazanabilmek için Ersin in kilosunun düşüklüğünün artısı kadar şanslı olabilmen lazım.Resmen bahis oynatıyorlar.Piyango çıkarsa her ay en az 35 K para.Ama tüpçüden değil.


denizcelikk
Aday Memur
26 Ocak 2024 15:30

https://forum.memurlar.net/konu/2469931/kamuya-personel-aliminda-mulakat-kaldirilmalidir.html


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 15:36

Mülakat bi yere kadar sorun değil mülakatların Ankara?da olması sorun. Her ilde var her bakanlığın il müdürlüğü gidelim oralarda yapsınlar gidebilecek olan olursa istediği ile başvurup orda girsin mülakata asıl sorun benim için şahsen başvuru isteyen büro personeli ilanları

denizcelikk, 1 saat önce

https://forum.memurlar.net/konu/2469931/kamuya-personel-aliminda-mulakat-kaldirilmalidir.html


altay351914
Aday Memur
26 Ocak 2024 15:48

Nasıl sorun değil kardeşim. Torpilliler için yapılmış bir icat bu. Bakanın kendisi dedi bundan sonraki mülakatlar mülakat gibi olacak diye. Öncekilerin nasıl olduğunu kabul ediyor adam kendisi

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Mülakat bi yere kadar sorun değil mülakatların Ankara?da olması sorun. Her ilde var her bakanlığın il müdürlüğü gidelim oralarda yapsınlar gidebilecek olan olursa istediği ile başvurup orda girsin mülakata asıl sorun benim için şahsen başvuru isteyen büro personeli ilanları


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 15:52

Bir yere kadar sorun değil dedim dikkatli okuduysan.ille mülakat olmak zorundaysa da her ilde yapılsa. Şırnak?tan başvuran adam neden ille Ankara?ya gitmek zorunda. Ha mülakat olmalı mı hayır tabi ki olmamalı. Mülakatın olması, ille Ankarada yapılması şahsen başvuru ile büro personeli almak zabıtaların ösym üzerinden alınmaması ve alımlarda 30 yaş şartı aranması ve onların da şahsen başvuru istenmesi o kadar çok sorun var ki

altay351914, 1 saat önce

Nasıl sorun değil kardeşim. Torpilliler için yapılmış bir icat bu. Bakanın kendisi dedi bundan sonraki mülakatlar mülakat gibi olacak diye. Öncekilerin nasıl olduğunu kabul ediyor adam kendisi

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.GSB Gençlik Çalışanı SonuçlarıKultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Gsb gençlik çalışanı alımı sonuçlarıMemurluktan sözleşmeliye geçiş sorunları (yardım)Seçim öncesi yüklü alım olur mu?Arkadaşlar kpss lisans pegem tg 2 paragraf?Tarım ve Orman Bakanlığı 1088 Büro personeliMülakatların Ankara da olma sorunsalı

Sözlük

Eşlerin birbirine sevdiğini sözle söylemeli mi?Yoksa sadece hiss 5 akşama ne yemek yapsam 2 kiralık katil 4 iyi niyeti kaybetmek 8 kibir 1 Bir yönetmen olsaydınız sizin diziniz nasil olurdu? 7 azerbaycan türkçesi 2 video kaldırılmadan izleyeyim 1 Çapkın erkek 4 uykusuzluk 3

Son Haberler

Türk bayrağını indiren şahsa ev hapsi cezasıBeyin tümörü tedavisi gören astsubay, hayatını kaybettiTarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldıBakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeliSosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında 20 yıl hapis istemi

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı