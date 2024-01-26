Mülakatların Ankara da olma sorunsalı

Gsb için Ankara'ya gidilecek.Kültür Turizm için Ankara,Ticaret iin Ankara,Sağlık için Ankara...

Keşke herkes bulunduğu şehirde mülakat olabilse.Ankara dan mülakattan dönüp tekrar Ankara ya mülakata giden Antepteki,Urfadaki,Ağrı daki,İzmirdeki,İstanbuldaki öğrencinin zaten maddi durumu iyi değil bir de orada kalacak,yiyecek ücreti tonla para...Yazık değil mi bu vatanın çocuklarına.Başkasının çocuğu mu bunlar? Sizin evlatlarınız değil mi?El üstünde tutulmaları için illa sizin çıkarınıza hizmet etmiş,şehit olmuş olması mı gerek değer görmeleri için? Hayır bir de şeffaflık yok.Puan sıralaması tamam okey de nerde yayınladınız başvuranların sıralamasını? Tüm başvuranların sıralamasını da yayınlasalar...Örnek İstanbul a 100 kişi başvurdu.Yayınlayın hepsinin puan sıralamasını.Biz buna buna göre çağırdık bakın ilk 20 de deyin.Bana mülakatla kabul edilmiş kişilerin puanlarını yayınlamasının ne faydası var?Önemli olan mülakata çağırılmadan önceki sıralama...