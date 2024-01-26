İDARİ DAVA MI AÇMALIYIM -KİTTEN 657 ye?

Bu kitten 3 yıl beklemeden 657 4/b ye geçiş hakkında önemli bir sorun var. 3 yıl yasağının yer aldığı söz konusu yatırım finansman kararı ve kararın uygulanmasına yönelik tebliğ 3 hizmet yılını doldurmadıkça bulunduğun kuruma ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçemezsin diyor. Ama amaç ve kapsama baktığımızda "233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları ve EK-1 de yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50?sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar." diyor. TKİ'den aynı unvanla Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK büro personeli 4/B ye geçen arkadaşlarım oldu çok yakın bir zamanda. Kite merkezi atamayla gelen sözleşmeli personel arkadaşlarım 657 4/b ye sözleşmeli personel olarak geçtiler düz memur olarak. Ben az önce Ticaret Bakanlığı ile görüştüm 3 yılını doldurmadığın için diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçemezsin dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise sorun çıkarmıyor o hükme takılmadıklarını söz konusu hükmün kitleri kapsadığını söylüyor GSB. Ki doğru olan da bu değil mi ?657'nin Kuralları Kanunla 4/B sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikle zaten belirlenmiş durumda. Yatırım Finansman Kararıyla 657 Sayılı Kanununu ya da bir nevi diğer tarafın personel rejimini dizayn etmek hukuka aykırı değil mi? Hangisi doğru hangisi yanlış anlamadım. Ne yapmalıyım, yazı/dilekçe yazsam nasıl bir yazı yazmalıyım kimden görüş almalıyım?

Bu kitten 3 yıl beklemeden 657 4/b ye geçiş hakkında önemli bir sorun var. 3 yıl yasağının yer aldığı söz konusu yatırım finansman kararı ve kararın uygulanmasına yönelik tebliğ 3 hizmet yılını doldurmadıkça bulunduğun kuruma ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçemezsin diyor. Ama amaç ve kapsama baktığımızda "233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları ve EK-1 de yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50?sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar." diyor. TKİ'den aynı unvanla Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK büro personeli 4/B ye geçen arkadaşlarım oldu çok yakın bir zamanda. Kite merkezi atamayla gelen sözleşmeli personel arkadaşlarım 657 4/b ye sözleşmeli personel olarak geçtiler düz memur olarak. Ben az önce Ticaret Bakanlığı ile görüştüm 3 yılını doldurmadığın için diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçemezsin dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise sorun çıkarmıyor o hükme takılmadıklarını söz konusu hükmün kitleri kapsadığını söylüyor GSB. Ki doğru olan da bu değil mi ?657'nin Kuralları Kanunla 4/B sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikle zaten belirlenmiş durumda. Yatırım Finansman Kararıyla 657 Sayılı Kanununu ya da bir nevi diğer tarafın personel rejimini dizayn etmek hukuka aykırı değil mi? Hangisi doğru hangisi yanlış anlamadım. Ne yapmalıyım, yazı/dilekçe yazsam nasıl bir yazı yazmalıyım kimden görüş almalıyım?