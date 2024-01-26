Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2024 15:25
İBB banka promosyon 115 bin tl

ibb banka promosyonu konusunda yapı ve kredi bankası ile 2027 yılına kadar 115 Bin TL anlaşmış deniliyor eğer bu doğru ise bütün kurumlara promosyon için güncelleme gelmelidir.


leonidas_cog
Şube Müdürü
26 Ocak 2024 15:51

Genelde 3 yıllık promosyon 1.5 maaşa denk geliyordu önceden şimdi o kadar olur mu bilemem

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