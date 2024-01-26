Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2024 15:35
Memurlar 5 Gün İzin Alamıyorlar mı

Arkadaşlar memurlar 5 gün izin alamıyorlar mı illa 7 gün mü olması lazım.. Cumartesi pazarı dahil etmek mi lazım.


debug
Genel Müdür
26 Ocak 2024 15:43

5 gün alırsın. Bu 5 günün arasına cumartesi pazar girerse onlar da izin sürenden sayılır. Yani Pazartesi-Cuma 5 gün izin kullanabilirsin. Ancak Perşembe-Pazartesi alırsan yine 5 gün düşer izninden.


ihtimall23
Aday Memur
26 Ocak 2024 16:02

Ben 5 gün üzün kullanmak istiyorum pazartesi -cuma ama böyle izin süresi uzadığı için 7 gün vermek istiyor amirimiz. Yani izin alacaksam 7 gün almam lazımmış .


bendjdikkat
Aday Memur
26 Ocak 2024 16:16

Amirin saçmalamış.


Çilli8787
Aday Memur
26 Ocak 2024 16:30

Amirinizin uygulaması doğru değil. Büyük ihtimalle izninizi bitirmeye çalışıyor. Maalesef bazen kurumlarda yapılıyor böyle şeyler ama uygulamada karşılığı yok. Kurumunuzun personel işleri ile görüşmenizde fayda var. Onlar daha doğrusunu bilir diye umuyorum.

ihtimall23, 51 dk. önce

Ben 5 gün üzün kullanmak istiyorum pazartesi -cuma ama böyle izin süresi uzadığı için 7 gün vermek istiyor amirimiz. Yani izin alacaksam 7 gün almam lazımmış .


debug
Genel Müdür
26 Ocak 2024 16:31

Hali hazırda izindeyken mi uzatmak istiyorsunuz? Yoksa sıfırdan izin almak mı? Eğer zaten bir önceki hafta izinli olup uzatmak isterseniz amirinizin dediği doğru. Çalışıyorken direk pazartesi cuma almak istiyorsanız 5 gün izin yazmanız yeterli.

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