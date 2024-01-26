Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 16:05
Meb Büro Personeli
sizce meb 2024 kpps onlisans ouaniyla bidaha önlisantan büro personeli alımı yaparmış?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişte eş durumu mazereti4B Fesih Cezalı Süre14 Günlük maaş farkınız ne kadar yattı?Yeni Atanmış Sözleşmeli Büro Personeli becayiş yapabilir mi??4b'den 399'a geçiş4bli memurların tercih hakkı Sözleşmeli Personel İstifa Süreci657 istifa sonrası dönen kimse var mı

Sözlük

atacama çölü 1 peter madsen olayı 1 kızmabirader 2 Ses güzelliği 3 veda busesi 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 6 Hipnik seğirme 1 en yakın arkadaşa aşık olmak 2 vanitas 1 farzımuhal 2

Son Haberler

Türk bayrağını indiren şahsa ev hapsi cezasıBeyin tümörü tedavisi gören astsubay, hayatını kaybettiTarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldıBakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeliSosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında 20 yıl hapis istemi

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı