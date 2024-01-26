Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Ocak 2024 16:22
2023/2 Ticaret Bakanlığı Tebligat

26.01. 2024 tarihi itibari ile belge teslim son günü bitti.

Göreve başlamak için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kısmına geçildi.

Daha sonra tebligat gelecek kişilere sanırım.

Bu konuda bilgisi olanlar yazabilir mi acaba?

Kaç gün sonra elimize geçer?

Çok Yazılan Konular

Kültür ve turizm Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım bakanlığı koruyucu giyimÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışan var mı? Nüfus ve vatandaşlık işleri çalışanlarının bilgi paylaşım platformu..Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giyim yardımını neden diğer kurumlara göre az veriyMaaş farkını nedir?Tarım Bakanlığı ek ödeme ile ilgiliKültür bakanlığı 1629 personel alımıÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)tarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!

Sözlük

Sabaha kadar açık kalan lamba 2 korkakların efendisi 1 aşk 3 sanal kumar bağımlılığı 10 balık burcu 9 Sana layık kul olamadık 14 akşama ne yemek yapsam 2 lavuk 3 40 lı yaşlardaki kadınlar 2 Eşlerin birbirine sevdiğini sözle söylemeli mi?Yoksa sadece hiss 5

Son Haberler

Türk bayrağını indiren şahsa ev hapsi cezasıBeyin tümörü tedavisi gören astsubay, hayatını kaybettiTarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldıBakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeliSosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında 20 yıl hapis istemi

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı