Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Ocak 2024 16:34
İnceleme başlatılması

Hakkımda personel daire inceleme başlatmış. galiba şube müdürü ile yaşadığım sorunlarla ilgili en ufak bir olayda hakkımda tutanak hazırlayıp bildirmiş. beni şimdi ifadeye çağırdılar. sizce buradan bir şey çıkar mı? veya sonucu ne olur?


lastcheva
Aday Memur
26 Ocak 2024 16:43

Tam olarak nasıl bir diyalog yaşadınız?

Toplam 1 mesaj

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