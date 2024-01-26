Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Ocak 2024 16:49
Sağlık kurulu raporu

Arkadaşlar merhaba,

Memurluk için istenen sağlık kurulu raporum bugün itibariyle çıktı ve her şey onaylanmış ama aklıma takılan bir durum var.Genel Cerrahi muayenesinde doktor bana ne olarak çalışacağımı sormuş ben de ofis memuru olarak Belediye'de çalışacağımı söylemiştim.Doktor rapor da "Ofis ortamında çalışması haricen uygundur." diye belirtmiş.Hastaneye aradığımda cerrahilerin böyle yazdığını bir sorun olmayacağını söylediler ama ifade hatalı değil mi?Kuruma pazartesi günü belgeleri gönderceğim bir sorun olur mu sizce?


WebHead
Aday Memur
26 Ocak 2024 17:07

Arkadaşlar konu çözüldü.Aynı durumu yaşayıp benim gibi tedirgin olan arkadaşlar için Genel Cerrahi'nin eski adı Hariciye olduğu için Hariciye açısından uygundur anlamında kullanılmış.İfade bir tık açık olmayınca teyit ettirmek amacıyla konuyu açmıştım.

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