KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2024 16:51
Gsb Açıklandı

Başvurum onaylandı.Çok iyi herkese başarılar


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 16:54

Asil kazandığın yazıyor mu? Başvuru onaylanması tek başına yetmez değerlendirme aşamasında ne yazıyor?


SonsuzRuh
Aday Memur
26 Ocak 2024 16:56

sçözlü sınav yazıyor

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Asil kazandığın yazıyor mu? Başvuru onaylanması tek başına yetmez değerlendirme aşamasında ne yazıyor?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 16:57

İyi bari yaa sevindim. En azından diğer alımlara başvurmaz mülakatçılar belki

SonsuzRuh, 2 saat önce

sçözlü sınav yazıyor


SonsuzRuh
Aday Memur
26 Ocak 2024 17:00

Sağolasın başkan darısı başınıza.İnş adaletli alımlar gerçekleşir.Olmasa da başka kulvarlarda deneyeceğiz şansımızı

Mehmet-şeker, 2 saat önce

İyi bari yaa sevindim. En azından diğer alımlara başvurmaz mülakatçılar belki


Kpsbirincisi
Genel Müdür
26 Ocak 2024 17:36

Başvurduğunuz pozisyona basvuranlar arasindaki siralamaniz 348 diyor, 5. Gruptan 248 kişi aliyordu mülakata cagirilmam gerekmezmiydi ama kpss puan sıralamasına giremedi diyor. İl bazinda değerlendirme yapılıyor biliyorum ama yine de ortalama olarak mulakata girmem gerekirdi.


SonsuzRuh
Aday Memur
26 Ocak 2024 17:37

Nerden bakıyorsunuz ona

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Başvurduğunuz pozisyona basvuranlar arasindaki siralamaniz 348 diyor, 5. Gruptan 248 kişi aliyordu mülakata cagirilmam gerekmezmiydi ama kpss puan sıralamasına giremedi diyor. İl bazinda değerlendirme yapılıyor biliyorum ama yine de ortalama olarak mulakata girmem gerekirdi.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
26 Ocak 2024 17:40

İptal edilen başvurulara düşmüş, kpss puan sıralamasına giremedi yazan yerde soru işareti var ona basınca çıkıyor.

SonsuzRuh, 1 saat önce

Nerden bakıyorsunuz ona


SonsuzRuh
Aday Memur
26 Ocak 2024 17:45

İşte bunun olma sebebi tek tercih durumu.Misal 93 alan adam bile şuan mülakata hak kazanamamış olabilir.248 e girsen bile mümkün olmayabilir mülakat.Tüm 90 üstü alanların Urfa yı yazdığını düşünsene.5 kişi alınacak misal.10 tane 92 alan adam çağırılmıyor

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Başvurduğunuz pozisyona basvuranlar arasindaki siralamaniz 348 diyor, 5. Gruptan 248 kişi aliyordu mülakata cagirilmam gerekmezmiydi ama kpss puan sıralamasına giremedi diyor. İl bazinda değerlendirme yapılıyor biliyorum ama yine de ortalama olarak mulakata girmem gerekirdi.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 17:46

İşte gel de il seç böyle alımlarda kolaysa müneccim değiliz ki

SonsuzRuh, 1 saat önce

İşte bunun olma sebebi tek tercih durumu.Misal 93 alan adam bile şuan mülakata hak kazanamamış olabilir.248 e girsen bile mümkün olmayabilir mülakat.Tüm 90 üstü alanların Urfa yı yazdığını düşünsene.5 kişi alınacak misal.10 tane 92 alan adam çağırılmıyor


Kpsbirincisi
Genel Müdür
26 Ocak 2024 17:50

Aynen dediğin durumu biliyorum ben de ama yine de bu kadar fark edeceğini düşünmemiştim.

SonsuzRuh, 1 saat önce

İşte bunun olma sebebi tek tercih durumu.Misal 93 alan adam bile şuan mülakata hak kazanamamış olabilir.248 e girsen bile mümkün olmayabilir mülakat.Tüm 90 üstü alanların Urfa yı yazdığını düşünsene.5 kişi alınacak misal.10 tane 92 alan adam çağırılmıyor


Kpsbirincisi
Genel Müdür
26 Ocak 2024 17:52

Basvurdugum il 3 kisi aliyordu peki diyelim mülakata girecek 9 kişiden sadece 2 kisi geldi, 1 kadro boş mu kalıyor.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 17:56

Yedek durumu varsa yedek çağırırlar ama başvurusu iptal edilen başvurulara düşen kişi için yapılacak birşey yok Gsb büro alımında da böyleydi

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Basvurdugum il 3 kisi aliyordu peki diyelim mülakata girecek 9 kişiden sadece 2 kisi geldi, 1 kadro boş mu kalıyor.


SonsuzRuh
Aday Memur
26 Ocak 2024 17:56

Aynen öyle.Ama asıl sorun ya hiçbiri gelmezse. :)

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Basvurdugum il 3 kisi aliyordu peki diyelim mülakata girecek 9 kişiden sadece 2 kisi geldi, 1 kadro boş mu kalıyor.

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