Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 17:03
aday memur
4b sözleşmeli 657 ye tabi memur aday memur mudur ilk yıl aday memur mu oluyor

mert2732
Aday Memur
26 Ocak 2024 17:06
üniversite hastanesi personeli için

hsnd
Başbakan Müsteşarı
26 Ocak 2024 17:17
Sözleşmeli kadrolarda aday memurluk uygulaması yoktur. Çünkü sözleşmeli personel memur statüsünde değildir. Aday memurluk sadece kadrolu atananlarda olmaktadır.
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