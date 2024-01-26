Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ocak 2024 17:25
Aday öğretmen sağlık özrü tayini

Merhabalar herkese, ben henüz aday öğretmenim. Annem ağır demans hastası. Engelli raporu var. Tayin için de durum bildirir raporu alıp tayin dilekçesi verdim. Ancak çalıştığım ilçenin bağlı olduğu araştırma hastanesi hastalığın tedavisi ve takibi ilimizde yapılmaktadır diye görüş vermiş. Ancak bu hastalığın tedavisinin olmadığını herkes biliyor. Tayininiz bu nedenle yapılamayacak denildi. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Daha önce alzheimer hastası için tayin olan varda bilgi verebilir mi? Herkese teşekkürler.

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