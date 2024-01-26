KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2024 17:34
Tarım Orman Bakanlığı Şubat sonuna kadar alacakmış

Bu tür soruları Bakanlığa sormaları takdire şayan ama burada en önemli soru sorulmamış.1088 Büro Personeli hangi Branştan olacak.Bir dahakine bunu da sorun lütfen sayın yetkililer

https://www.memurlar.net/haber/1090872/tarim-bakanligi-na-7-bin-personel-alimi-ne-zaman-yapilacak.html


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 17:45

Ziraat olamaz onun kontenjan ayrı aklıma iibf dışında tarım ekonomisi geliyo iibf dışında. Sanki ticaret alımındaki gibi olacak branşlar başka fikri olan var mı?


SonsuzRuh
Aday Memur
26 Ocak 2024 18:10

Hiç fikrim yok.Her şey olab.ilir.Ama bunun da açıklanması lazımdı.

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Ziraat olamaz onun kontenjan ayrı aklıma iibf dışında tarım ekonomisi geliyo iibf dışında. Sanki ticaret alımındaki gibi olacak branşlar başka fikri olan var mı?

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