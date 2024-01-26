Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2024 18:14
Polislikten Kpss ile Sağlık Bakanlığına atanma

Pomem mezunuyum.1 yıldır polis memurum henüz asaletimiz gelmedi.Fizyoterapi Önlisans mezunuyum .Kpss ile iyi bir puan alıp atanabilir miyim ? süreç nasıl işler ?

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