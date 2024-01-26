Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ocak 2024 18:57
İller arası tayinde eski kurum bizi ne kadar daha tutabilir?

ÇKYS ye düştükten sonra 1 ay içinde istediğimiz zaman çıkabiliyor muyuz yoksa kurum bize eleman eksikliğini vs bahane edip 1 ayı sonuna kadar çalıştırabilir mi? bu konuda kaynak bulamadım. Kurumu erken bırakmak istiyorum.

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