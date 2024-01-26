KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2024 19:04
GSB gençlik çalışanı mülakatına nasıl hazırlanmalıyım ?

GSB mevzuata fALAN nerden çalışmamı önerirsiniz ?? bir de gönüllü falan mı olmalıyız mülakatta neler söylenmeli ?

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