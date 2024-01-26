Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2024 19:08
Haftalık izin günü
Haftalık izin günlerinde sabah namazına gitmeli miyiz lojman da oturuyorum

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