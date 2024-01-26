il içi tayin e başka bir ilçeye veya kendimi merkeze atma ihtimalim hiç yok. iller arası tayin ile bulunduğum ile veya başka bir ilçeye tayin verebilir miyim?

il içi tayin e başka bir ilçeye veya kendimi merkeze atma ihtimalim hiç yok. iller arası tayin ile bulunduğum ile veya başka bir ilçeye tayin verebilir miyim?