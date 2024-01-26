Öğretmenlik mi polislik mi

bence öğretmenlik. polislik aşırı stresli evli misiniz bilmiyorum ama eşinizle daha çok vakit geçirmek isterseniz öğretmenlik daha avantajlı. En azından mesai saatlerimiz belli. tabii ki nasip her şey sizin için hayırlısı olsun inşAllah..

bence öğretmenlik. polislik aşırı stresli evli misiniz bilmiyorum ama eşinizle daha çok vakit geçirmek isterseniz öğretmenlik daha avantajlı. En azından mesai saatlerimiz belli. tabii ki nasip her şey sizin için hayırlısı olsun inşAllah..