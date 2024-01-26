Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ocak 2024 19:31
Öğretmenlik mi polislik mi
Sizce hangisi seçilmeli çalışan arkadaşlar neden polislik ya da neden öğretmenlik.

çiçek1100
Aday Memur
26 Ocak 2024 19:58
bence öğretmenlik. polislik aşırı stresli evli misiniz bilmiyorum ama eşinizle daha çok vakit geçirmek isterseniz öğretmenlik daha avantajlı. En azından mesai saatlerimiz belli. tabii ki nasip her şey sizin için hayırlısı olsun inşAllah..

bhdrzn
Memur
26 Ocak 2024 20:04

Nereden baktığınıza bağlı bu maddi olarak düşünürseniz polislik daha fazla tatilim olsun ama az maaş alayım derseniz öğretmenlik. Her ikisininde bulunduğu bölgeye bağlı değişkenleri var


parismoskovalondra
Aday Memur
26 Ocak 2024 20:13
Maddi olarak ne fazlalığı var, aynı maaşı alıyorlar
bhdrzn, 1 saat önce

Nereden baktığınıza bağlı bu maddi olarak düşünürseniz polislik daha fazla tatilim olsun ama az maaş alayım derseniz öğretmenlik. Her ikisininde bulunduğu bölgeye bağlı değişkenleri var


crabnet355
Müsteşar
26 Ocak 2024 20:53
aynı derece polis aynı derecedeki öğretmenden fazla alır
parismoskovalondra, 53 dk. önce
Maddi olarak ne fazlalığı var, aynı maaşı alıyorlar

Kagiş
Müsteşar
26 Ocak 2024 21:01

En iyisi mahalle bakkalı olmak! Bütün denklemi çözersiniz!))

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