KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2024 19:33
GSB mülakatları ankarada yurtta oluyor sanırım siz nerde kalıyorsunuz yurtta kalma imkanı var mı aca

gsb nin mülakat yapacağı yurtta kalabilir miyiz acaba

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