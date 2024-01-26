Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ocak 2024 19:39
Yurtdışı görevlendirme

Varmı başvuran ne zaman belli olur acaba ? Torpil olmayınca zor diyorlar ama torpilsiz gidenlerde az değil doğruysa. Az da olsa bir umut var bekliyorum

Çok Yazılan Konular

eş tayini 3+1 es durumu2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyiş3+1 eş durumu ocakta açılır mı?Kul selamı ile hastaneye gelip Allah'tan şifa bekleyenler.tibbi sekreter gorev tanimieş durumu-boşanmaDilekçem bakanlığa gonderilmiyoratanacakmışım tahmin alayım ?Arkadaşlar alt bölge tayini ayrılış süresi ne kadar?

Sözlük

fakir 1 yoluna taş konması 1 Geçmişe dair en çok özlediğiniz şeyler 4 sabah namazını kılıp uyumak 5 yengeç burcu kadını 6 Bir yönetmen olsaydınız sizin diziniz nasil olurdu? 7 kaydırma yapmak 1 kibir 1 sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 2 Bargamotlu çay 9

Son Haberler

Bakan Kacır: İnsanlı ilk uzay misyonumuzun mutlaka devamı gelecekİsrail, Gazze'de hastaneye saldırdıOtomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıKayınvalidesini ve kayınpederini öldüren hükümlü yakalandıAYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı