Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2024 19:39
Telekom egm tarifeleri ne zaman güncellenir
bir ara egm 40 gb tarifesi vardı artık gözükmüyor telekom sitesinde bilgisi olan varmi

xLmx
Memur
26 Ocak 2024 19:56
40 gb var şuan 200 TL

emareci
Şef
26 Ocak 2024 20:01
en yüksek 20gb var şuan
xLmx, 1 saat önce
40 gb var şuan 200 TL

xLmx
Memur
26 Ocak 2024 20:06
sözleşme yapıldı. 40 GB 200 30gb 180 20gb 150 şekilde. sözleşme detayları atılmıştı
emareci, 1 saat önce
en yüksek 20gb var şuan

Berkem1176
Aday Memur
26 Ocak 2024 20:16
sözleşme detayları nerede acaba şuan telekom un sitesinde böyle bir anlaşma yok
Toplam 4 mesaj

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