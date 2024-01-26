KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2024 19:52
Gsb Mülakatına katılmış olan var mı?

Daha önceden Gsb mülakatına katılan arkadaşlar yöneltilen sorular konusunda bizleri bilgilendirebilir mi? Özellikle mevzuatta sorulan soruyu merak ediyorum zira Gsb ye bağlı birçok kuruluş ve onlara ait bir sürü mevzuat var.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
26 Ocak 2024 20:15

Ufak bi tahmin gerekse bakanın adı gençlik çalışanının görevleri belki


Kpsbirincisi
Genel Müdür
26 Ocak 2024 21:00

Her soruya cevabın var değil mi? Her konuda bulunma gereği mi hissediyorsun yalnız mısın?

Mehmet-şeker, 52 dk. önce

Ufak bi tahmin gerekse bakanın adı gençlik çalışanının görevleri belki

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